Перемоги і поразки України у 2023: Головні події другого року війни

Закінчується ще один рік героїчного опору українців перед російськими загарбниками. Навіть при тому, що лінія фронту практично залишилася незмінною, інтенсивність бойових дій залишається на високому рівні, особливо під Авдіївкою, біля Бахмута та вздовж всієї східної та південної ліній.

Рік тому Україна і світ чекали потужного контрнаступу ЗСУ на півдні. Його анонсували українська влада, західні політики й військові. Високі очікування не справдилися — на півдні Україна не звільнила жодного міста й не змогла перерізати сухопутний коридор росіян до Криму.

Попри це Силам оборони вдалося значно скоротити Чорноморський флот РФ, що неабияк налякало окупантів, які решту своїх кораблів, включно з носіями Калібрів, заховали у Новоросійську.

Цього року Україна стала ще ближче до Європейського союзу. Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Це історична перемога України, попри зусилля Росії знищити євроінтеграційні цілі нашої держави.

Яким був 2023 рік для України на полі бою, у тилу та на міжнародній арені у нашій хронології:

У новорічну ніч російські війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”. Тільки над столицею збили 20 повітряних цілей ворога.

14 січня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета Х-22, яку запустили зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 з району Азовського моря, влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Рятувальна операція тривала 3 доби, загинули 44 людини, зокрема п’ять дітей.

В місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев’ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

Стримуємо наступ росіян на Сході

Весь 2023 рік росіяни наступали в Донецькій області — постійно змінювали напрямки, перекидали резерви, концентрували сили. У січні російській армії вдалося прорвати оборону Соледару й захопити місто. Так почалася кількамісячна операція з оборони Бахмуту, що його росіяни окупували в травні, а перед цим майже повністю знищили. Те саме зробили і з Мар’їнкою. Окупанти врешті-решт змогли захопити місто, за яке воювали майже 10 років, а точніше — землю, де воно колись було. На всіх інших напрямках росіяни були значно менш успішними. Останній потужний ривок — спроба оточити Авдіївку. Туди росіяни перекинули з десяток бригад і майже щодня проводять штурми. Лише в жовтні й тільки навколо одного села Красногорівка, на північ від Авдіївки, росіяни втратили щонайменше 60 одиниць техніки. Президент Володимир Зеленський каже, що масштаби втрат окупантів під Авдіївкою значно більші, ніж були під Бахмутом. На кінець другого року великої війни росіяни так і не досягли своєї стратегічної мети — вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Візит президента США Джо Байдена до Києва, який до останнього тримали в таємниці, став виявом особливої підтримки Америки щодо України у річницю повномасштабного російського вторгнення.

“Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть”, – заявив Джо Байден після перемовин у Маріїнському палаці з Володимиром Зеленським.

Міжнародний кримінальний суд оголосив ордер на арешт президента Володимира Путіна. Його звинуватили у незаконній депортації українських дітей на територію Росії. Принаймні до завершення війни малоймовірно, що Путіна заарештують і тим паче судитимуть. Але рішення МКС не є символічним і, безумовно, визначатиме світову історію.

Під час масованого ракетного обстрілу України одна з ракет потрапила у багатоповерховий житловий будинок в Умані, що на Черкащині. Загинули 23 людини, серед яких 6 дітей.

До 3 травня цього року востаннє Кремль атакували у 1942 році, коли нацистські війська наближалися до Москви. До цього треба було б повернутися до часів Наполеона, коли французькі війська без особливого бою увійшли в Кремль.

Тепер можна до цього списку додати пару таємничих польотів безпілотників, які частково спалили дах однієї з будівель Кремля за кілька днів до того, як Путін мав приймати щорічний військовий парад на Красній площі.

Наприкінці квітня до України прибули перші зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети яких можуть збивати балістику. Росіяни одразу спробували їх виявити і знищити — на це вони не шкодували ресурсів, особливо гіперзвукових ракет “Кинджал”. Вже на початку травня виявилося, що Patriot може збивати не лише балістичні ракети, але й “Кинджали”.

Близько 80 підтоплених населених пунктів в південній частині України, а Кривий Ріг та Нікопольський район Дніпропетровщини, які брали воду з Каховського водосховища, залишилися без централізованого водосховища. Такі наслідки руйнування російськими військами Каховської ГЕС 6 червня 2022 року.

Наступ Сил оборони

Те, що український наступ не досяг своїх цілей, зараз визнає і військове, і політичне керівництво України. За словами головкома Валерія Залужного, попередні розрахунки показували, що ЗСУ будуть здатні зробити глибокий прорив і дійти до Азовського узбережжя. Однак ситуація на землі виявилась інакшою. Українським військам вдалось пробити виступ приблизно на 15-17 км біля Роботиного. Бійці вийшли до другої лінії російської оборони на підході до Токмака і не змогли їх подолати до настання осінньої негоди. Незважаючи на це, ЗСУ вдалося захопити плацдарм на лівому березі Дніпра. Спочатку це виглядало як короткострокові диверсійні чи розвідувальні операції. Але створення тактичного плацдарму – це зовсім інший рівень. Недарма у військовій науці форсування водяної перешкоди і захоплення позицій на ворожому березі вважається однією з найскладніших операцій.

Армія РФ вдарила ракетами по центру Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія, де вечеряли відвідувачі. Внаслідок удару поранення отримали 60 людей, 13 людей — загинули.

До України повернулися командири захисників “Азовсталі”, які перебували у Туреччині після російського полону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Удар по Кримському мосту та знищення Чорноморського флоту

У 2022-му Україна завдяки протикорабельним ракетам змусила Росію забути про десантну операцію на Чорному морі. Цього року Україна загнала російські судна в бухти й змушує Чорноморський флот тікати з Криму. Щоб полювати на російські кораблі, Україна розробила власні морські ударні безпілотники. Саме вони атакували великий десантний корабель “Оленегорский горняк”, який отримав чималу пробоїну в борту і ледь не затонув — але його встигли відбуксирувати на ремонт. Сімнадцятого липня 2023-го морські безпілотники вдруге підірвали Кримський міст. Удари по Чорноморському флоту змусили росію забирати свої кораблі з Криму і перебазовувати їх до Новоросійська. А ще — суттєво зменшити обстріли України ракетами “Калібр”. У відповідь росіяни вийшли з “зернової угоди”. Але Україна все одно продовжує морський експорт і тепер вивозить не лише агропродукцію, а й метали.

Після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи російські військові вдалися до цілеспрямованих обстрілів об’єктів зернової інфраструктури в портах Одеської області.

Зокрема, постраждали зернові термінали, склади та вантажні потужності портів Одеси та Чорноморська, а також дунайських портів в Ізмаїлі та Рені.

Російська армія балістичною ракетою вдарила по центру Чернігова. Вона влучила у Чернігівський обласний музично-драматичний театр.

Внаслідок ракетного удару постраждала 181 людина, семеро загинули.

Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області став найбільшим за кількістю жертв у 2023 році в Україні та найбільшим за весь час повномасштабного вторгнення у регіоні.

Загинула 51 людина, серед них — восьмирічна дитина.

17 жовтня українські ракетні війська вперше застосували американські тактичні балістичні ракети ATACMS. Залпом із п’яти ракет з касетною бойовою частиною було нанесено удар по місцю базування російської авіації на аеродромі Бердянську, внаслідок чого було уражено гелікоптери, особовий склад та військову інфраструктуру.

Польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорохуськ” та “Рава-Руська-Хребене”.

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Рада також надала статус кандидата Грузії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу засідань Європейської Ради, коли лідери країн-членів ЄС ухвалювали рішення про початок переговорів про вступ України.

Вперше за 100 років Україна святкувала Різдво 25 грудня. Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.

Вранці 29 грудня Росія завдала наймасовішого ракетно-дронового удару по Україні за весь час війни. Вибухи лунали у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові, Запоріжжі. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, Сили оборони збили 114 зі 158 повітряних цілей.

Внаслідок удару 39 людей загинули, ще 159 — дістали поранення.

2023 рік був для України важким. Непростим обіцяє бути й 2024. Росія не відмовиться від агресії. Для українців війна з росіянами – питання виживання держави та нації, а це означає, що нам усім необхідно докласти максимальних зусиль. Історія 2022 та 2023 років доводить, що ми на це цілком здатні.

Бажаємо Вам у прийдешньому році миру та спокою, злагоди, міцного здоров‘я. Нехай кожного супроводжують лише перемоги. Віримо, що найголовніша і найочікуваніша Перемога чекає на українців у новому 2024 році.