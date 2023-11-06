Політика

Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною

6 Листопада 2023 15:54
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кордон, польща

Сьогодні, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорохуськ” та “Рава-Руська-Хребене”. Рух у пунктах пропуску ускладнений.

Інформацію про страйки у пунктах пропуску “Ягодин-Дорохуськ” та “Рава-Руська-Хребене” з боку Польщі підтвердили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

“Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорохуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Хребене”. За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину”, — йдеться у повідомленні.

Асоціація “Укравтопром” із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

За даними польських ЗМІ, бастуючі висунули такі вимоги:

  • відновлення дозвільних відносин з Україною;
  • посилення транспортних правил;
  • заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
  • отримання доступу до української системи “Шлях”;
  • поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі “єЧерга”;
  • виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

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Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною
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