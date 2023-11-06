Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною

Сьогодні, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорохуськ” та “Рава-Руська-Хребене”. Рух у пунктах пропуску ускладнений.

Інформацію про страйки у пунктах пропуску “Ягодин-Дорохуськ” та “Рава-Руська-Хребене” з боку Польщі підтвердили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

“Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорохуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Хребене”. За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину”, — йдеться у повідомленні.

Асоціація “Укравтопром” із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

За даними польських ЗМІ, бастуючі висунули такі вимоги: