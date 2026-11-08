На танкері, атакованому російськими дронами біля Румунії, знайшли людські останки

На борту танкера WINE TRADER, який 15 жовтня атакували безпілотники поблизу узбережжя Румунії, виявили людські останки, що, ймовірно, належать шести морякам. Знахідку зробили під час ремонту судна в болгарському порту Варна, куди його доставили на початку листопада.

Про це повідомляє The Insider із посиланням на болгарський телеканал NOVA, прокуратуру Варни та розслідування спеціалізованого видання Maritime.bg.

За інформацією болгарського МВС, людські останки виявили під час ремонтних робіт на пошкодженому танкері WINE TRADER.

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Після атаки 15 жовтня семеро з 12 членів екіпажу вважалися зниклими безвісти. П’ятьох моряків вдалося врятувати.

Прокуратура Варни підтвердила виявлення сильно пошкоджених людських останків і призначила ДНК-експертизи для встановлення особистостей загиблих.

Офіційну кількість жертв поки не визначено. Джерело AFP у болгарських правоохоронних органах припускає, що останки належать шести людям, однак через їхній стан встановити точну кількість загиблих наразі неможливо.

Танкер WINE TRADER під прапором Сан-Марино атакували вранці 15 жовтня приблизно за 24 кілометри від румунського порту Суліна, розташованого поблизу гирла Дунаю та кордону з Україною.

На момент удару судно перебувало приблизно за одну морську милю від межі територіальних вод Румунії, у її виключній економічній зоні.

Унаслідок влучань безпілотників на борту виникла пожежа.

Як раніше повідомляло Reuters із посиланням на військове джерело в НАТО, дрони, які атакували WINE TRADER та ще один танкер у цьому районі, були російського походження.

Президент Румунії Нікушор Дан підтвердив факт атак, однак не назвав сторону, відповідальну за них.

Російське Міноборони опублікувало відео удару по танкеру

Додаткові свідчення причетності Росії до атаки виявили журналісти болгарського спеціалізованого видання Maritime.bg.

18 жовтня Міністерство оборони РФ оприлюднило відео удару по торговельному судну, яке, за твердженням російського відомства, перевозило військові вантажі для України в районі Одеси.

Журналісти Maritime.bg порівняли ці кадри з фотографіями WINE TRADER та виявили збіги у формі корпусу, силуеті судна й розташуванні надбудов.

Крім того, на російському відео видно рятувальний катер із червоним корпусом.

Видання зіставило ці кадри із супутниковими знімками Sentinel-2 від 15 жовтня та встановило, що поблизу атакованого танкера справді перебувало румунське рятувальне судно Apollo з аналогічним забарвленням.

Також збіглися характер хмарності та пошкодження танкера, зафіксовані румунськими рятувальними службами.

Згодом представник компанії, яка управляє WINE TRADER, Сальвадоре Адорно підтвердив Maritime.bg, що на відео російського Міноборони зображений саме цей танкер.

За його словами, судно атакували три безпілотники. Два влучили в житлову надбудову, третій — у палубу.

Адорно заявив, що переконаний у відповідальності Росії за атаку.

Він також повідомив, що серед семи зниклих безвісти моряків був один громадянин Росії, решта шестеро — громадяни Беніну.

Особистості людей, чиї останки знайшли на судні, поки не встановлені.

Танкер був порожнім і прямував до Молдови

Водночас інформації про зв’язок WINE TRADER з українськими військовими немає.

За даними Морського реєстру Сан-Марино, танкер прямував до Молдови для завантаження рослинної олії.

На момент атаки судно було порожнім.

Таким чином, твердження російського Міністерства оборони про ураження судна, яке нібито перевозило військові вантажі для України, суперечить відомим обставинам рейсу WINE TRADER.