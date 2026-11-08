У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла: графіки не діють

Через постійні російські атаки на енергетику в Харківській, Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії, тому раніше оприлюднені графіки наразі не діють. На Дніпропетровщині ситуація залишається вкрай складною, однак енергетики розраховують відновити електропостачання всіх споживачів до кінця доби.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

За інформацією компанії, постійні удари російських військ по українській енергетичній інфраструктурі суттєво ускладнюють ситуацію в енергосистемі.

Реклама

Реклама

Через це у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено застосували аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Повернутися до планових обмежень зможуть після стабілізації ситуації.

В Укренерго наголосили, що аварійні відключення скасують, щойно це дозволить стан енергосистеми.

Водночас на Дніпропетровщині ситуація залишається вкрай складною. Енергетикам поступово вдається відновлювати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, ремонтні бригади продовжують роботу.

За прогнозом Укренерго, до кінця доби очікується відновлення електропостачання всіх споживачів області.

Однак на початковому етапі через мережеві обмеження електроенергію подаватимуть почергово.

В Укренерго попередили, що ситуація може змінюватися, та закликали стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів системи розподілу.