Трамп покликав Хабіба Нурмагомедова та інших бійців UFC до команди Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував генеральному директору UFC Дейні Вайту посаду прессекретаря Білого дому. Він також запропонував залучити до роботи відомих бійців змішаних єдиноборств, зокрема Хабіба Нурмагомедова та Іслама Махачева.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США назвав Вайта видатним бійцем і воїном та закликав його прийняти пропозицію.

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“Я радий оголосити, що великому Дейні Вайту, жорсткому бійцю та воїну, запропонували посаду прессекретаря Сполучених Штатів”, — написав Трамп.

За словами американського президента, він попросив Вайта привести із собою помічників, навіть якщо деякі з них не є громадянами США.

Серед запропонованих кандидатів Трамп назвав Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гейджі, Деніела Корм’є, Аманду Нуньєс та Кайлу Гарріс.

“Нам потрібні ці люди, щоб захищати нас від божевільних лівих”, — заявив президент.

Трамп переконаний, що Вайт стане незвичайним прессекретарем Білого дому.

“Дейна буде прессекретарем, якого ще ніколи не було. Дейно, будь ласка, прийми цю роботу!” — написав він.

Чи погодився керівник UFC на пропозицію, наразі невідомо.