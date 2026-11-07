У суботу, 7 листопада, на Головній ринковій площі Кракова в Польщі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення, зокрема двоє поліцейських. Нападник відкрив вогонь по випадкових перехожих із автомобіля, його затримала поліція.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Інцидент стався невдовзі після 15:00 за місцевим часом. За словами речника пожежної служби Малопольського воєводства Губерта Цеплого, стрілянину відкрили з автомобіля, який рухався з боку вулиці Славковської.

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На місці події працюють екстрені служби. Для евакуації постраждалих на площі приземлився гелікоптер польської служби повітряної медичної допомоги.

Рятувальники закликали жителів і туристів не наближатися до Головної площі, а тих, хто перебуває поблизу, перейти в безпечне місце.

На стрілянину відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передумови та всі обставини нападу”, — написав він у соцмережі X.

UPD 17:37 Кількість загиблих збильшилась до п’яти, ще десятеро дістали поранень, серед них двоє поліцейських. Нападник стріляв із автомобіля по перехожих. Його затримали. На місці працюють екстрені служби, поліція з’ясовує обставини нападу.