Співробітників СБУ закликають терміново “долучитися” до збору грошей на заставу за Дуку

Після того як Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про відправлення генерала Служби безпеки України Сергія Дуки до СІЗО з можливістю внести заставу у розмірі 65 мільйонів гривень, співробітники СБУ отримали повідомлення із проханням підтримати “збір грошей” для внесення застави за Дуку. Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють генерала СБУ в участі у злочинній організації у справі “Карфаген”, зазначили джерела у відомстві в коментарі “УП“.

“Вітаю всіх! Наш колега — генерал Дука С.О. потрапив у неприємності. У кого є можливість, прошу взяти участь у зборі на його заставу. Перераховувати бажано з картки і чим швидше, тим краще (бажано на вихідних)”, — йдеться в повідомленні.

У розсилці зазначені банківські реквізити Вищого антикорупційного суду та вказаний номер судової справи щодо Дуки.

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4 листопада НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, учасники якої платили гроші високопосадовцям правоохоронних органів за діяльність шахрайських колцентрів, підробленння євро та продаж наркотиків. Того ж дня Дуку затримали. На плівках НАБУ Дука фігурує під псевдонімом “Акім”. Під час обшуків до його будинку стягнули бійців “Альфи”, Дука молотком розбив два телефони й жорсткий диск. Він також погрожував детективам застосувати зброю.

ZN.ua раніше повідомляла, що начальник Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антон Кравчук та Дука курували силову частину проти журналістів-розслідувачів Bihus.info та детективів НАБУ. Після звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ вони підлаштувалися під Олександра Поклада. Дуці в лютому цього року президент України Володимир Зеленський присвоїв нове звання — генерал-майор (у 2023 році Дука отримав звання бригадного генерала, а у березні 2026 року Зеленський присвоїв це звання й Кравчуку). У Центрі протидії корупції заявили, що нові звання для Дуки й Кравчука — це їхня винагорода за атаки на антикорупційні органи. Там додали, що президент “несе повну відповідальність за дії очільників тилової СБУ”.