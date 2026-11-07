        Події

        ЗСУ уразили дві пускові установки “Іскандер” і комплекс “Панцир-С1” на Брянщині

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2026 11:19
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        Сили оборони вдарили по російських "Іскандерах" / Фото: Генштаб
        Сили оборони вдарили по російських "Іскандерах" / Фото: Генштаб

        Протягом 6 листопада та в ніч проти 7 листопада Сили оборони України завдали ударів по низці російських військових об’єктів у РФ та на тимчасово окупованих територіях. У Брянській області уражено дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” та зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними українського командування, у Брянській області Росії під удар потрапили дві пускові установки ОТРК “Іскандер”. Ступінь їхнього пошкодження наразі уточнюється.

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        У Генштабі наголосили, що виведення з ладу таких установок зменшує можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах.

        Крім того, на території Брянської області Сили оборони уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, призначений для протиповітряного прикриття російських об’єктів.

        Удари також були завдані по військовій логістиці РФ на тимчасово окупованій Луганщині. У районах Сокологірська та Заайдарівки уражено склади матеріально-технічних засобів російських військ.

        На тимчасово окупованій території Запорізької області, поблизу Новобогданівки, українські військові уразили місце зосередження російських операторів безпілотників.


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