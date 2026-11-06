Нові погрози вибухами паралізували десятки авіарейсів у Європі

У п’ятницю Європою прокотилася нова хвиля повідомлень про закладені бомби, яка вплинула щонайменше на 18 авіарейсів. Усі літаки приземлилися безпечно, а під час перевірок вибухових пристроїв не виявили.

Про це пише The Guardian.

Погрози стосувалися рейсів до або з Болгарії, Кіпру, Чехії, Франції, Угорщини, Італії, Португалії, Румунії та Великої Британії.

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Данська поліція також перевіряла повідомлення про загрозу аеропорту Копенгагена, однак адміністрація летовища заявила, що воно працює у звичайному режимі.

Нова хвиля погроз стала продовженням аналогічних інцидентів у вівторок і четвер, коли щонайменше 35 рейсів довелося перенаправляти або додатково перевіряти.

Угорщина тричі піднімала винищувачі

У п’ятницю погрози зачепили щонайменше дев’ять рейсів до та з Праги, чотири рейси над Францією, два рейси до Софії та літак із Лісабона до Рима.

Угорщина тричі піднімала винищувачі для супроводу цивільних літаків у своєму повітряному просторі, повідомив міністр оборони Ромулуш Русін-Сенді.

Попри численні інциденти, вони торкнулися лише 0,0674% із 26 709 рейсів, запланованих у Європі на п’ятницю, за даними Eurocontrol.

Погрози отримали також медіа

Окрема хвиля погроз була спрямована проти медіаорганізацій в Ірландії.

Через це були перервані трансляції, співробітників евакуювали, а поліція перевіряла офіси та редакції.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що такі погрози необхідно сприймати серйозно, оскільки вони мають на меті поширювати страх і тривогу.

“Це показує, наскільки відносно просто можна спричинити порушення та підірвати нормальне функціонування суспільства”, — сказав він.

Британський телеканал Sky також повідомив, що отримав погрозу безпеці та передав інформацію відповідним органам.

Автори листів погрожують новими атаками

Низка європейських ЗМІ в Болгарії, Ірландії, Великій Британії та інших країнах повідомила, що група, яка взяла на себе відповідальність за погрози цього тижня, надіслала електронного листа з попередженням про нові атаки на транспортну інфраструктуру Європи.

“Це лише початок”, — йшлося в повідомленні.

The Guardian зазначає, що не публікує текст листа повністю через непідтверджені твердження його авторів.

Частина погроз у четвер була підписана від імені “Male State” — російського ультраправого, ультранаціоналістичного та мізогінного руху, заснованого у 2016 році.

Його засновник Владислав Поздняков у п’ятницю заперечив причетність і заявив, що група не існує з 2021 року.

Європейські чиновники говорять про можливу гібридну атаку

Слідчі наразі не знайшли доказів того, що погрози авіакомпаніям та іншим об’єктам координувалися терористичною організацією або державою, зокрема Росією чи Іраном. Розслідування триває.

Водночас деякі європейські чиновники підозрюють, що хвиля інцидентів може бути пов’язана з підтримкою України у війні проти Росії.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що владі потрібен час для встановлення винних, але в подіях простежується певна закономірність.

“Не може бути простим збігом, що стільки інцидентів із абсолютно однаковим способом дій відбуваються по всій Європі”, — сказав він.

За словами Альбареса, “найрозумнішим припущенням” є те, що Європа має справу зі спробою гібридної агресії та формою психологічної війни.

НАТО стежить за ситуацією

Високопоставлений військовий представник НАТО заявив, що Альянс продовжує стежити за ситуацією та тісно співпрацює із союзниками.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що наразі незрозуміло, чи пов’язані між собою погрози вибухами та нещодавні кібератаки.

На початку тижня кібератаки були спрямовані на холодильні системи супермаркетів щонайменше у семи європейських країнах.

“Вони точно говорять нам про одне й те саме: сьогодні під атакою перебуває цивільна інфраструктура”, — сказала Мелоні.

Керівник лондонської поліції Марк Роулі закликав реагувати на такі повідомлення зважено, щоб не допустити надмірної реакції на кожну погрозу в інтернеті.

За його словами, правоохоронним органам доведеться адаптуватися до нової ситуації, у якій можуть діяти різні групи по всьому світу, зокрема й ті, кого підтримують недружні держави.