Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії

Україна продовжить операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари РФ по українській енергетиці. Наступні цілі для далекобійних ударів уже визначені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді щодо українських дипстрайків.

Президент подякував підрозділам Сил оборони та безпеки України за точність і системність далекобійних ударів.

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“Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських об’єктах енергетики”, — заявив Зеленський.

За його словами, українські електростанції, енергомережі, об’єкти теплопостачання та водопостачання, а також цивільна логістика перебувають під постійними ударами “шахедів” і ракет.

Зеленський зазначив, що Росія не змінила характер своїх атак і відмовилася від деескалаційних кроків, про які говорили партнери.

“Ми визначили наступні наші відповіді”, — наголосив президент.

Зеленський назвав удари одним із факторів тиску на Росію

Президент також згадав гуманітарну операцію в Олешках. За його словами, її досвід продемонстрував, що за наявності рішення Володимира Путіна зупинити війну може настати тиша.

Зеленський наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого миру, однак для цього Росія має вирішити, що час війни вичерпано.

“Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну – це те, що створює мотивацію до реальних переговорів”, — заявив президент.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україна передала США свої пропозиції щодо можливих результатів майбутньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, а переговорні команди перебувають у постійному контакті.