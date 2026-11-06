Росія атакувала Рівненщину: загинув чоловік, пошкоджені житлові будинки

Уранці 6 листопада російські війська атакували прикордоння Сарненського району Рівненської області. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік, також пошкоджені вантажний автомобіль та житлові будинки.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, унаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

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Також було пошкоджено вантажний автомобіль-молоковоз, біля якого перебував водій.

Ударною хвилею пошкоджені навколишні житлові будинки.

Вибухотехніки поліції обстежили територію та вилучили уламки безпілотника.

Правоохоронці документують подію як воєнний злочин.

Поліція закликала громадян під час повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях, а в разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших підозрілих предметів — не наближатися до них і не торкатися, а повідомляти про знахідку за номером 102.