        Суспільство

        Росія скинула чотири авіабомби на Ясногірку: загинула жінка, п’ятеро людей поранені

        Вадим Вакаренко
        3 Листопада 2026 16:53
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        Руйнування у житловому секторі Ясногірки після російського удару / Фото: Донецька обласна прокуратура
        Руйнування у житловому секторі Ясногірки після російського удару / Фото: Донецька обласна прокуратура

        3 листопада російські війська завдали авіаудару по селищу Ясногірка Краматорської громади на Донеччині. Загинула 48-річна жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        За даними Донецької обласної прокуратури, близько 11:33 російські війська скинули на Ясногірку чотири авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Удари припали по приватному сектору.

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        Серед п’ятьох поранених — члени однієї родини: 64-річне подружжя та їхні сини віком 29 і 40 років. Також постраждала їхня сусідка.

        У потерпілих діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

        Унаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 16 приватних домоволодінь. Остаточні наслідки атаки встановлюють.

        Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Наслідки удару авіабомбами по приватному сектору Ясногірки / Фото: Донецька обласна прокуратура

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