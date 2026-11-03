Росія скинула чотири авіабомби на Ясногірку: загинула жінка, п’ятеро людей поранені

3 листопада російські війська завдали авіаудару по селищу Ясногірка Краматорської громади на Донеччині. Загинула 48-річна жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними Донецької обласної прокуратури, близько 11:33 російські війська скинули на Ясногірку чотири авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Удари припали по приватному сектору.

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Серед п’ятьох поранених — члени однієї родини: 64-річне подружжя та їхні сини віком 29 і 40 років. Також постраждала їхня сусідка.

У потерпілих діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

Унаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 16 приватних домоволодінь. Остаточні наслідки атаки встановлюють.

Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.