Україна завершила всі процедури для екстрадиції Дмитра Святаша зі Швеції

Українська прокуратура та суди завершили всі процесуальні дії, необхідні для можливої екстрадиції колишнього народного депутата Дмитра Святаша зі Швеції до України. Подальші етапи процедури тепер належать до компетенції органів міжнародного співробітництва, зокрема шведської сторони.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як зазначили в ОГП, особливість справи полягає в тому, що кримінальні провадження щодо Святаша перебувають на різних стадіях судового розгляду та в різних судах.

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Попри це, прокурори та суди паралельно виконали необхідні процесуальні дії. Прокуратура підготувала та подала матеріали, забезпечила їх належне оформлення і переклад, а також обґрунтувала правову позицію щодо екстрадиції.

Для супроводу міжнародно-правових питань у провадженні, яке розглядає Київський апеляційний суд, до групи прокурорів додатково включили представників Офісу генерального прокурора, відповідальних за міжнародне співробітництво.

У прокуратурі наголосили, що ключову роль у створенні процесуальних передумов для екстрадиції відіграли суди.

Київський апеляційний суд провів засідання за участю сторін і ухвалив необхідне рішення. Окреме процесуальне рішення оперативно ухвалив і Вінницький міський суд Вінницької області в межах іншого кримінального провадження.

Таким чином, українська сторона отримала можливість звертатися до Швеції щодо видачі Святаша за всіма кримінальними провадженнями, у яких він притягується до відповідальності.

В Офісі генпрокурора зазначили, що Святашу інкримінують тяжкі кримінальні правопорушення, тому для України принципово важливо домогтися його видачі за всіма провадженнями.

Станом на зараз необхідні судові рішення ухвалені, матеріали підготовлені, а процесуальні передумови для розгляду питання про екстрадицію забезпечені.

Подальше рішення щодо видачі Дмитра Святаша має ухвалювати шведська сторона.