        Політика

        Зеленський прибув до Німеччини: мета візиту

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2026 13:17
        читать на русском →
        Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / Фото архівне: Berliner Kurier
        Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / Фото архівне: Berliner Kurier

        3 листопада президент України Володимир Зеленський прибув із командою до Берліна, де проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом Німеччини та президенткою Бундестагу. Головними темами зустрічей стануть дипломатична координація, посилення української ППО та підтримка енергетики.

        Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

        Німецькі ЗМІ зазначають, що візит українського президента заздалегідь не анонсували з міркувань безпеки.

        Реклама
        Реклама

        “Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з Канцлером і Президентом Німеччини, Президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції”, — повідомив Зеленський.

        Президент наголосив, що ключовим питанням переговорів стане координація дипломатичних зусиль напередодні важливих міжнародних зустрічей.

        “Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин”, — зазначив він.

        Зеленський також подякував Німеччині за підтримку України та готовність до спільної роботи задля безпеки й захисту міжнародного порядку.

        Як пише Berliner Kurier, канцлер Фрідріх Мерц під час ранкового заходу Торгово-промислової палати Берліна підтвердив заплановану зустріч із Зеленським.

        У вівторок у Берліні також розпочалася міжнародна безпекова конференція Berlin Security Conference. Країною-партнером цьогорічного заходу стала Литва, а відкриває конференцію президент Гітанас Науседа. Серед головних тем — війна в Україні та загроза з боку Росії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov