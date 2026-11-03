США анонсували переговори України та Росії в Абу-Дабі: Віткофф назвав дати

10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори України та Росії на робочому рівні за посередництва США. Сторони обговорюватимуть післявоєнні гарантії безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Про це повідомив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

Вашингтон виступить посередником у переговорах, які мають сприяти зусиллям президента Дональда Трампа щодо завершення війни.

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Окрім зустрічі в Абу-Дабі, цього тижня американські переговорники проведуть консультації в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО.

Під час переговорів у Брюсселі планують обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови України.

Віткофф зазначив, що США розраховують розвинути результати попередніх переговорів у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі. Метою дипломатичних зусиль він назвав досягнення всеосяжної та довготривалої мирної угоди, яка забезпечить стабільну безпеку на майбутнє.