Росія готує новий масований удар по Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні. За даними української розвідки, основними цілями можуть стати енергетика та логістична інфраструктура.

Про це повідомив Офіс президента України.

За словами Зеленського, у Москві розраховують на те, що 3 листопада увага світу буде прикута до американських виборів, а ситуація в Україні, зокрема проблеми з протиповітряною обороною та ракетами для комплексів Patriot, відійде на другий план.

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“Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці”, — заявив президент.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, зокрема на її доходи від нафти й газу.

“На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов’язково їм відповімо”, — наголосив він.

Президент також зазначив, що останніми тижнями російські війська змінили тактику атак на українську енергетику. За його словами, удари спрямовуються не лише по об’єктах генерації, а й по мережах та системі розподілу електроенергії.

На тлі постійних атак ремонтні бригади та енергетики практично цілодобово відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Зеленський доручив уряду відновити програму щомісячних доплат працівникам, залученим до цих робіт.

Окремо президент повідомив, що кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 26 людей. Ще п’ятеро перебувають у лікарнях, а під завалами залишаються люди.

Окремо Зеленський розповів про наслідки російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області. За його словами, кількість загиблих зросла до 26, ще п’ятеро людей перебувають у лікарнях, а під завалами залишаються люди.

Президент зазначив, що російські війська спочатку атакували будівлю школи, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги, а після того, як люди сховалися в укритті, завдали повторного удару авіабомбами.

За словами Зеленського, більшість загиблих — цивільні, які прийшли по гуманітарну допомогу, а також люди, які прибули на допомогу після першого удару. Рятувальні роботи у Комишувасі тривають.