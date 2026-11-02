Росія скинула дві авіабомби на Слов’янськ: загинула жінка, семеро людей поранені

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинула 68-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення. Пошкоджені дев’ять п’ятиповерхових житлових будинків, магазин, адміністративна та складська будівлі, а також автомобілі.

Про це повідомила ДСНС України.

За даними Національної поліції, близько 10:00 російські війська скинули на житлові квартали Слов’янська дві авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК.

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Поліція спочатку повідомляла про шістьох поранених — трьох жінок віком 47, 62 і 72 роки та трьох чоловіків віком 44, 53 і 53 роки. Згодом ДСНС повідомила, що кількість поранених зросла до семи.

На місцях влучань виникли дві пожежі. Горіли гараж, легковий автомобіль та майно.

Рятувальники локалізували займання, однак через загрозу повторного російського обстрілу були змушені призупинити гасіння.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, патрульні поліцейські та рятувальники.