Вінгер київського “Динамо” Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України з футболу. У матчі проти “Кривбаса” він забив свій 125-й гол в українській першості та перевершив рекорд Максима Шацьких.

Про це повідомляє Champion.

Історичний гол Ярмоленко забив 2 листопада у матчі 11-го туру УПЛ сезону-2026/27 проти “Кривбаса”. На 43-й хвилині він реалізував пенальті.

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Тепер на рахунку футболіста 125 голів у чемпіонатах України. Попередній рекорд належав Максиму Шацьких, який забив 124 м’ячі.

Третє місце у списку найкращих бомбардирів посідає Сергій Ребров зі 123 голами. Далі йдуть Євген Селезньов — 117, Андрій Воробей — 105 та Жуніор Мораес — 103.

Перший гол у чемпіонаті України Ярмоленко забив 11 травня 2008 року. У матчі проти полтавської “Ворскли” він вийшов на заміну на 83-й хвилині та забив переможний м’яч — 2:1.

Це був його дебютний матч за першу команду “Динамо”.

Ярмоленко став гравцем київського клубу в січні 2007 року після переходу з чернігівської “Десни”. Загалом у футболці “Динамо” він провів 436 матчів, забив 170 голів і віддав 97 результативних передач у всіх турнірах.

У складі “Динамо” Ярмоленко чотири рази ставав чемпіоном України, а також по три рази вигравав Кубок і Суперкубок України.

У списку найкращих бомбардирів “Динамо” за всю історію Ярмоленко посідає друге місце. Лідером залишається Олег Блохін із 266 голами.

Також Ярмоленко провів 126 матчів за збірну України. Щоб повторити рекорд Андрія Шевченка за кількістю голів у національній команді, йому бракує одного м’яча.