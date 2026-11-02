        Події

        На Київщині горів пансіонат: одна людина загинула, 30 маломобільних людей врятували

        Галина Шподарева
        2 Листопада 2026 12:28
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        У пожежі у пансіонаті на Київщині загинула людина / Фото: ДСНС
        У пожежі у пансіонаті на Київщині загинула людина / Фото: ДСНС

        У ніч на 2 листопада в селі Софіївська Борщагівка Київської області сталася пожежа в пансіонаті, внаслідок якої одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Рятувальники евакуювали людей із будівлі 30 маломобільних людей.

        Про це повідомили в ДСНС Київщини.

        Повідомлення про пожежу в пансіонаті на вулиці Оксамитовій надійшло до Служби порятунку Бучанського району сьогодні о 02:56.

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        Займання виникло в одній із кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі.

        На момент пожежі в пансіонаті перебувала 51 особа, зокрема четверо працівників персоналу.

        Для евакуації людей залучили ланки газодимозахисної служби. Під час рятувальних робіт співробітники ДСНС врятували 30 маломобільних мешканців пансіонату.

        У ході ліквідації пожежі виявили тіло людини 1952 року народження. Ще п’ятьох постраждалих госпіталізували. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 11 маломобільним особам.

        Причину виникнення пожежі встановлюють.

        Рятувальники на місці пожежі в пансіонаті на Київщині / Фото: ДСНС

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