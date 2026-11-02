На Київщині горів пансіонат: одна людина загинула, 30 маломобільних людей врятували

У ніч на 2 листопада в селі Софіївська Борщагівка Київської області сталася пожежа в пансіонаті, внаслідок якої одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Рятувальники евакуювали людей із будівлі 30 маломобільних людей.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.

Повідомлення про пожежу в пансіонаті на вулиці Оксамитовій надійшло до Служби порятунку Бучанського району сьогодні о 02:56.

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Займання виникло в одній із кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі.

На момент пожежі в пансіонаті перебувала 51 особа, зокрема четверо працівників персоналу.

Для евакуації людей залучили ланки газодимозахисної служби. Під час рятувальних робіт співробітники ДСНС врятували 30 маломобільних мешканців пансіонату.

У ході ліквідації пожежі виявили тіло людини 1952 року народження. Ще п’ятьох постраждалих госпіталізували. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 11 маломобільним особам.

Причину виникнення пожежі встановлюють.