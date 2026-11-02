СБУ показала листування колишнього моряка з Одеси, який наводив російські дрони на позиції ППО

Військова контррозвідка СБУ затримала в Одесі колишнього моряка торговельного судна, якого підозрюють у державній зраді. Після виходу на пенсію чоловік почав співпрацювати з ФСБ та допомагав наводити російські реактивні дрони на бойові позиції української протиповітряної оборони.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала чоловіка після його списання з судна. Для цього ФСБ використала його знайомого — колишнього міліціонера з Одеси, який виїхав до Росії.

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Виконуючи завдання російської спецслужби, підозрюваний їздив Одесою та її околицями на велосипеді й приховано фотографував і знімав на відео розташування потенційних цілей. Також чоловік неодноразово висловлював прихильність до кремлівського режиму.

Контррозвідники викрили та затримали агента за місцем проживання. Під час обшуків вилучили відеокамеру та смартфон, які він використовував для збору розвідувальної інформації та прихованих контактів із ФСБ.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.