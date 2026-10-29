У Харкові агентка РФ шпигувала за військовими під виглядом прибиральниці: вирок суду

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агентку російської воєнної розвідки, яка у Харкові збирала інформацію про позиції українських військових під виглядом прибиральниці. Жінка пропонувала захисникам допомогу по господарству за символічну плату, щоб отримати відомості для коригування російських ракетно-бомбових ударів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентку російського ГРУ співробітники СБУ затримали в Харкові у жовтні 2024 року. За матеріалами справи, місцева безробітна потрапила в поле зору російської розвідки, коли шукала швидкий заробіток у Telegram-каналах. Після вербування вона підтримувала зв’язок із кадровим співробітником ГРУ, особу якого встановила СБУ.

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Для збору інформації жінка пропонувала українським військовим прибирати помешкання, де вони тимчасово проживали, за символічну плату. Під час спілкування намагалася здобути їхню довіру та дізнатися відомості про запасні командні пункти й бойові позиції Сил оборони.

Отриману інформацію агентка перевіряла безпосередньо на місцевості. Якщо дані підтверджувалися, фотографувала військові об’єкти на телефон. За висновками слідства, так вона коригувала російські ракетно-бомбові удари по позиціях українських захисників у Харкові.

Співробітники СБУ затримали жінку під час збору додаткової розвідувальної інформації поблизу будівлі Сил оборони. Під час обшуку в неї вилучили смартфон зі скриншотами Google Maps, на яких були позначені об’єкти українських військових для передачі російській стороні.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.