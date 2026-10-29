        Суспільство

        Гуманітарний конвой готовий до відправлення в Олешки, маршрути розмінували: Лубінець назвав час і деталі операції

        Галина Шподарева
        29 Жовтня 2026 20:47
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        Яна Лантратова та Дмитро Лубінець / Фото архівне: t.me/dmytro_lubinetzs
        Яна Лантратова та Дмитро Лубінець / Фото архівне: t.me/dmytro_lubinetzs

        Підготовка гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області вийшла на завершальний етап. Визначені маршрути вже розмінували, конвой готовий до відправлення, а охочим залишити місто мають забезпечити можливість виїзду до 14:00.

        Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

        “Для людей, які бажають виїхати, така можливість буде забезпечена до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки. Роздача гуманітарної допомоги буде організована після 14:30”, — йдеться в повідомленні.

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        Делегації України, США та Росії вже зібралися для координації подальших дій. На місці присутні журналісти трьох країн.

        “Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп. Наша спільна мета — доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто”, — зазначив омбудсман.


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