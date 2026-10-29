Мінус два Су-34: у ВМС підтвердили ракетний удар по російському військовому аеродрому

Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару комплексом “Нептун” по аеродрому “Маринівка” у Волгоградській області Росії. Внаслідок атаки знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які використовуються для ударів керованими авіабомбами по Україні.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Для удару по місцю базування російської авіації на аеродромі “Маринівка” поблизу населеного пункту Октябрський Волгоградської області підрозділи ВМС застосували береговий ракетний комплекс “Нептун”.

Реклама

Реклама

Унаслідок ракетного удару знищено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34, які перебували на території 11-го змішаного авіаційного полку 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО РФ.

Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіабомб по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали писали, що внаслідок удару по аеродрому “Маринівка” було не тільки знищено два Су-34, а й загинули двоє російських військовослужбовців та ще двоє дістали поранення.

Уранці моніторинговий канал Exilenova+ повідомляв, що система супутникового моніторингу NASA FIRMS зафіксувала пожежу на території аеродрому.