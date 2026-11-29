У неділю, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку нарад щодо протиповітряної оборони, ситуації на фронті та в енергетиці. За даними української розвідки, Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети й готує нові удари.

Про це Зеленський повідомив у традиційному зверненні.

Постачання ракет для ППО та підготовка нових російських атак

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Президент провів селекторну нараду з посадовцями, відповідальними за комунікацію з міжнародними партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, частину попередніх домовленостей уже виконано. Зокрема, президент подякував Норвегії за реалізацію домовленостей щодо підтримки України.

Водночас Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та інші відповідальні посадовці отримали доручення зв’язатися з партнерами, які досі не реалізували обіцяні пакети допомоги.

“Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну”, — заявив Зеленський.

Президент також заслухав доповідь ГУР щодо підготовки Росією нових ударів, виробництва та накопичення ракет.

Ситуація в енергетиці

Окрему нараду присвятили ситуації з енергопостачанням у Дніпрі та Дніпропетровській області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Також обговорили ситуацію в Запоріжжі та Херсоні.

Особливу увагу приділили районам Дніпра та області, де останніми днями виникли серйозні проблеми з електро- та водопостачанням.

Зеленський наголосив, що Міністерство енергетики та регіональна влада повинні надати мешканцям чіткі відповіді щодо ситуації.

Ситуація на фронті

Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ. За підсумками обговорення визначили необхідні переміщення сил і засобів.

“Ситуація на фронті непроста, але вона стабільна. Штурми відбиваємо”, — зазначив Зеленський.

Окремо президент зупинився на ситуації в Костянтинівці, подякувавши воїнам Десантно-штурмових військ за активні дії.

Він також відзначив ефективність українських ударів середньої дальності (middle strike), спрямованих на знищення російської військової логістики.

Транспорт та підтримка населення

Зеленський провів нараду з урядом та командою Офісу президента щодо транспортної ситуації в країні, логістичних викликів та соціальних потреб населення.

Йдеться про підготовку рішень для підтримки мешканців прифронтових областей, Києва та обласних центрів, які мають особливе значення для української економіки.

Крім того, Україна готується до зустрічей із міжнародними партнерами наступного тижня. За словами президента, Київ розраховує за їхніми підсумками посилити свої позиції.