У неділю, 29 листопада, близько полудня російські війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу Нової пошти в Немишлянському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла щонайменше до дев’яти, серед них — двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок обстрілу загорілися будівля поштового терміналу та два автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

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Психологи ДСНС надавали постраждалим необхідну підтримку.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про вісьмох постраждалих внаслідок цього удару.

За уточненою інформацією ДСНС, російські війська завдали саме ракетного удару, хоча раніше повідомлялося про атаку безпілотника.