Упродовж тижня Росія випустила по Україні понад 1960 ударних безпілотників, більше ніж 1600 керованих авіабомб та вісім ракет. Російські війська намагаються скористатися наближенням холодів, атакуючи енергетику та іншу критичну інфраструктуру.

Про це 29 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що значна кількість російських ударів також припала на житлові будинки.

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Зокрема, цієї ночі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого загинула жінка.

У Запоріжжі внаслідок російських авіаударів по житловій забудові, за уточненими даними Зеленського, поранено п’ятьох людей. Серед них — 14-річна дівчина, яку рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та подякував ремонтним бригадам, екстреним службам і військовим, які захищають українське небо.

Президент також наголосив на необхідності подальшого посилення міжнародної підтримки України.

“Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, — це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає”, — зазначив Зеленський.