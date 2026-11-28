Сьогодні російські війська завдали чергового удару по Києву. Одна людина загинула, ще четверо постраждали, серед них — малолітня дитина.

Про це повідомили в ДСНС.

У Шевченківському районі внаслідок атаки загорілися металевий вагончик та розташована поруч двоповерхова нежитлова будівля. За цією адресою обійшлося без загиблих і травмованих.

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В іншому місці Шевченківського району уламки російського безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти, спричинивши займання дерева.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили постраждалу жінку та передали її медикам. Загалом за цією адресою постраждали четверо людей, зокрема малолітня дитина.

У Солом’янському районі внаслідок російського обстрілу зазнала руйнувань двоповерхова нежитлова будівля. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з-під завалів дістали тіло загиблої людини.

Усі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки, ліквідовано.