В місті Лас-Габіас поблизу Гранади на півдні Іспанії правоохоронці виявили підземну плантацію марихуани під дитячим майданчиком. У межах розслідування затримали п’ятьох людей та вилучили майже 2000 рослин канабісу.

Про це пише The New York Times із посиланням на Цивільну гвардію Іспанії.

Підземну наркоферму виявили під час масштабної поліцейської операції, у межах якої правоохоронці провели обшуки на понад десяти об’єктах у Гранаді та її околицях.

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Бункер розташовувався на території приватного домоволодіння під облаштованим дитячим майданчиком із гойдалкою, ігровим будиночком і батутом.

У підземному приміщенні правоохоронці виявили два великі зали для вирощування канабісу загальною площею близько 186 кв. м та заввишки майже п’ять метрів.

За даними слідства, наркоферма була незаконно підключена до електромережі та споживала стільки ж електроенергії, скільки приблизно 100 житлових будинків.

В іншому місці регіону правоохоронці також виявили комерційний об’єкт, що спеціалізувався на продажу обладнання для вирощування канабісу. Його орієнтовна вартість становить кілька мільйонів доларів.

Власник цього підприємства також володів підземною плантацією. Слідство вважає його головним організатором незаконного бізнесу. Наразі він перебуває під вартою.

Розслідування тривало понад рік. Крім п’ятьох затриманих, правоохоронці перевіряють причетність до злочинної діяльності ще трьох людей.

Фігурантів підозрюють у незаконному вирощуванні та виробництві наркотиків, шахрайстві з електроенергією, незаконному зберіганні забороненої зброї та участі у злочинній організації.

Масштабні підпільні нарколабораторії у світі

Як зазначає The New York Times, настільки складні підпільні об’єкти, що нагадують сюжети серіалу “Пуститися берега” (Breaking Bad), трапляються нечасто.

Цього місяця в Нігерії правоохоронці викрили лабораторію з виробництва метамфетаміну в промислових масштабах. Під час операції затримали шістьох людей та вилучили понад 1,5 тонни наркотичної речовини, вартість якої оцінили у 227 млн доларів.

У 2024 році канадські правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію в провінції Британська Колумбія, де вилучили значну кількість сировини для виробництва синтетичного опіоїду фентанілу.