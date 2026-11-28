Російська влада оголосила про початок повномасштабних робіт із відновлення Кримського мосту після листопадових атак України. За оцінками експертів, ремонт автомобільної частини переправи може тривати до двох років.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на віцепрем’єра РФ Марата Хуснулліна.

За його словами, підготовчий етап відновлення мосту завершено. Фахівці погодили технічні рішення, визначили графік робіт та сформували перелік необхідних матеріалів.

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У листопаді Кримський міст, який з’єднує тимчасово окупований Крим із Росією, неодноразово зазнавав українських атак. Раніше Хуснуллін повідомляв про серйозні пошкодження конструкцій переправи.

Водночас опитані The New York Times експерти вважають, що відновлення мосту може тривати до двох років.

“Близько двох років — це розумний термін для відновлення руху автомобільним мостом”, — зазначив професор цивільного та екологічного будівництва Університету Халіфи в Абу-Дабі Андреас Каппос.

Нагадаємо, раніше британське видання The Telegraph із посиланням на джерела в українських військових колах повідомило, що Україна готує нові удари по Кримському мосту. За інформацією видання, президент Володимир Зеленський поставив перед військовим командуванням завдання остаточно вивести переправу з ладу.

Кримський міст має стратегічне значення для Росії, оскільки використовується, зокрема, для забезпечення російських військових угруповань на окупованому півострові.