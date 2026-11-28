У Харкові поліцейські викрили 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у серії крадіжок в Індустріальному районі. Загальна сума завданих збитків перевищує 65 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За даними слідства, упродовж жовтня чоловік неодноразово викрадав гроші із сейфів платіжного термінала та призового автомата, розташованих у супермаркетах міста.

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Крім того, харків’янин викрав два велосипеди з різних поверхів адміністративної будівлі, скориставшись вільним доступом до них.

Поліцейські встановили особу підозрюваного під час оперативно-розшукових заходів. Раніше чоловік не був судимий. За даними правоохоронців, викрадені велосипеди він продав, а отримані гроші витратив на власні потреби.

За результатами експертиз, загальна сума матеріальних збитків становить 65 356 гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура Харкова.