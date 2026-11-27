На вихідних, 28–29 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон Manuel, який переміщується зі Скандинавії. Опадів та хмарності меншатиме, атмосферний тиск зростатиме, а морози посилюватимуться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 28 листопада, опади очікуються лише на південному заході та крайньому півдні України. На решті території буде сухо, подекуди із сонячними проясненнями.

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Через взаємодію антициклону та циклонічних процесів на півдні й заході країни посилиться східний вітер.

Температура повітря найближчої ночі становитиме -7…-2 °C, вдень -5…-1 °C. На півдні та Закарпатті буде на кілька градусів тепліше.

У неділю, 29 листопада, антициклон наблизиться ще більше. По всій Україні очікується суха погода з невеликими та помірними морозами.

У Києві протягом вихідних переважатиме суха погода із сонячними проясненнями. Вночі температура знижуватиметься до -5…-3 °C, вдень становитиме -3…-1 °C. На дорогах та тротуарах буде слизько.

За прогнозом Діденко, у першій половині наступного тижня морози в Україні посиляться, а в другій — холод поступово відступатиме.