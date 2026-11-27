Удар по підприємству на Житомирщині: одна людина загинула, 12 постраждали

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Росіяни вдарили по Пісочину та Харкову: серед десятьох постраждалих — троє дітей, наймолодшій три роки

У Пісочині внаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро місцевих жителів, зокрема троє дівчат віком 3, 6 та 16 років. Пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області .