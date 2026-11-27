Увечері 27 листопада російські війська атакували селище Пісочин Харківського району та Київський район Харкова. Постраждали десятеро людей, серед яких троє дітей.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
У Пісочині внаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро місцевих жителів, зокрема троє дівчат віком 3, 6 та 16 років. Пошкоджені приватні будинки.
У Київському районі Харкова російський безпілотник влучив по території АЗС. Пошкоджено автомобіль, пораненого чоловіка госпіталізували.
На місцях ударів працюють екстрені служби.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).