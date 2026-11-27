У ніч на 27 листопада російські війська атакували залізничну та енергетичну інфраструктуру, цивільні підприємства й житлові будинки у дев’яти областях України. Одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали.

Про це повідомив Сергій Корецький.

На Дніпропетровщині російські війська атакували залізничну інфраструктуру та дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози.

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У Вінницькій та Кіровоградській областях під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема залізниці.

У Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині російські війська атакували виробничі та складські приміщення цивільних підприємств.

В Ізюмі Харківської області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку. За даними Корецького, постраждали п’ятеро людей.

На Одещині пошкоджено приватний будинок, на Сумщині — гуртожиток та житловий будинок.

На місцях ударів працюють відповідні служби, які допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки атак.