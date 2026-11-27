Протягом минулої доби російські війська завдали авіаударів по Слов’янську Донецької області. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Про це вранці 27 листопада повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Національна поліція України.

У Слов’янську внаслідок авіаударів знищено приватний житловий будинок, пошкоджено ще 15 приватних будинків та 13 багатоповерхівок.

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В Андріївській громаді внаслідок авіаударів зруйновано два об’єкти інфраструктури та пошкоджено ще чотири. В Олександрівці пошкоджено господарську будівлю.

Загалом за минулу добу поліція зафіксувала 1372 російські удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

За добу з прифронтових територій Донеччини евакуювали 537 людей, серед яких 32 дитини.