26 листопада до України в межах репатріаційних заходів повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Для встановлення особистостей загиблих правоохоронці разом із представниками експертних установ проведуть необхідні дослідження.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл стало результатом спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

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Сприяння в проведенні репатріації надав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ забезпечує особовий склад Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Військовослужбовці організовують передачу тіл правоохоронним органам системи МВС та установам судово-медичної експертизи системи МОЗ. Загальну координацію цих заходів здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.