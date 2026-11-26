Лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення про тимчасове призупинення військової підтримки Росії. Причиною стала заява російського дипломата щодо відносин між Північною та Південною Кореєю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, напруга між Москвою та Пхеньяном виникла у жовтні після заяви заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка про те, що Кремль у майбутньому сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном.

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Наприкінці жовтня міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі заявила, що така позиція не відповідає характеру союзницьких домовленостей між двома країнами, та зажадала роз’яснень щодо політики Росії стосовно Південної Кореї.

Запроваджені Пхеньяном обмеження передбачають:

заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками;

призупинення постачання балістичних ракет KN-23;

призупинення постачання чергової партії артилерійських боєприпасів.

Крім того, Північна Корея гальмує реалізацію запиту Москви щодо збільшення чисельності північнокорейського військового контингенту на території РФ з 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

Водночас північнокорейські військові продовжують службу на території Курської області. Росія також залучає ракетний підрозділ армії КНДР до завдання ударів по Україні.

Серед перешкод для поглиблення військової співпраці двох країн у ГУР назвали низький рівень оперативної сумісності військ, мовний бар’єр, нестачу перекладачів та неналежне логістичне забезпечення.

За інформацією української розвідки, представники вищого військового командування РФ зневажливо ставляться до північнокорейських військових, вважаючи їх політично нав’язаним тягарем.

Ще одним чинником гальмування військової співпраці стали значні втрати контингенту КНДР у боях проти Сил оборони України на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7058 військовослужбовців, з яких 2251 – безповоротні втрати, решта – поранені.