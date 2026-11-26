У ніч на 26 листопада російські війська атакували об’єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки у Києві та семи областях України. Відомо про щонайменше десятьох постраждалих.

Про це повідомив Сергій Корецький.

На Дніпропетровщині російські війська кілька разів за ніч атакували об’єкти водоканалу. За словами Корецького, метою цих ударів було залишити людей без води.

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У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри.

У Запоріжжі під ударом опинилися теплові мережі, також пошкоджено водогін на промисловому підприємстві.

У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, а в Києві РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі.

Крім того, у морі поблизу Одеси російські війська атакували два іноземні цивільні судна, які перевозили понад 100 тисяч тонн зерна.