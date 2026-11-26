У ніч на 26 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина зазнала поранень.

Про це повідомили Дніпропетровська ОВА та ДСНС.

У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені торговельний центр та АЗС.

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У Кривому Розі російські удари спричинили пожежі в магазині та складській будівлі. У Новопільській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.

У Нікопольському районі під ударом опинилися райцентр та Марганецька громада. Поранення дістав 46-річний чоловік, він лікується амбулаторно.

У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджене агропідприємство, виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.