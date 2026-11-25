25 листопада у Варшаві чоловік вчинив самопідпал перед будівлею Міністерства культури, навпроти президентського палацу. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомляють Polsat News та RMF24.

Інцидент стався близько 17:10. За словами очевидців, чоловік облив себе займистою речовиною й підпалив її. Свідки намагалися загасити полум’я за допомогою куртки та вогнегасників.

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“Усе сталося миттєво, і полум’я було великим. Дуже великим. Хтось намагався загасити його курткою, але полум’я було настільки сильним, що це було важко. Тоді почали використовувати вогнегасники”, — розповів свідок.

Речник Служби охорони держави Польщі Богуслав Пюрковський повідомив, що першими з боку правоохоронців на інцидент відреагували співробітники його відомства. Вони надали чоловікові допомогу та викликали екстрені служби.

За інформацією RMF24, постраждалому близько 30 років. Його доправили до лікарні. Місце події на Краківському передмісті огородили поліцейською стрічкою. Подробиць інциденту правоохоронці поки не розголошують.