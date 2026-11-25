Після розірвання шлюбу квартира, автомобіль, кошти на рахунках та інше майно, набуте за час шлюбу, не розподіляються між колишнім подружжям самі собою. Право спільної сумісної власності на нього зберігається, поки колишнє подружжя не укладе договір про поділ або суд не ухвалить рішення про поділ (ст. 68 СК України). До того часу продати, подарувати чи передати в заставу спільну квартиру або автомобіль один із колишнього подружжя може лише за письмовою згодою другого.

Шлюбний договір дає подружжю змогу наперед домовитися, кому належатиме майно, набуте у шлюбі. Якщо такого договору не укладали, діє законний режим, і поділ майна подружжя відбувається за правилами Сімейного кодексу України про спільну сумісну власність. Ці правила визначають, що з набутого у шлюбі належить обом, а що одному з подружжя, як провести поділ за згодою чи в суді, у яких частках і що отримує той із подружжя, кому не дісталася неподільна річ.

Законний режим майна: що вважається спільним

За відсутності шлюбного договору майно, набуте дружиною і чоловіком за час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності (ч. 1 ст. 60 СК України). Той із подружжя, хто з поважної причини не мав самостійного заробітку, оскільки навчався, вів домашнє господарство чи доглядав дітей, має на це майно рівні права з тим, хто отримував дохід.

Спільною вважається будь-яка річ, придбана подружжям у шлюбі, за винятком речей індивідуального користування (ч. 2 ст. 60 СК України). Тому для поділу значення не має, на кого з подружжя зареєстровано квартиру чи автомобіль і на чий рахунок надходили кошти. Якщо один із подружжя вважає певну річ своєю особистою, він повинен довести дату покупки і джерело грошей, за які її куплено. Без таких доказів суд ділить цю річ як спільну.

Майно вважається набутим у день підписання договору чи реєстрації права власності на нього. Тому квартира, придбана у шлюбі в кредит, є спільною і тоді, коли кредит за неї ще виплачується.

Після розірвання шлюбу між колишнім подружжям діляться, зокрема:

квартири, житлові будинки і земельні ділянки, куплені за час шлюбу;

автомобілі та інші транспортні засоби;

кошти на банківських рахунках і депозитах, цінні папери;

будинок, збудований у шлюбі, але не введений в експлуатацію;

кошти, сплачені забудовнику за квартиру в новобудові;

вартість частки в товаристві, до статутного капіталу якого один із подружжя вніс спільні кошти.

Разом із майном суд враховує борги, які виникли в інтересах сім’ї. Кредит, який один із подружжя отримав у шлюбі, є спільним боргом лише тоді, коли позикові гроші пішли на сім’ю: на квартиру, її ремонт або лікування членів сім’ї (ч. 4 ст. 65 СК України).

Яке майно не ділиться після розлучення

Особиста приватна власність кожного з подружжя поділу не підлягає і тоді, коли шлюбного договору немає. Тому щодо кожної спірної речі суд спершу з’ясовує, яким є її правовий режим: спільна сумісна власність подружжя чи особиста приватна власність одного з них.

Дошлюбне, подароване і успадковане майно

До особистої приватної власності кожного з подружжя належать (ст. 57 СК України):

речі, які дружина чи чоловік мали ще до реєстрації шлюбу;

отримане одним із подружжя у шлюбі в дар або у спадщину;

куплене у шлюбі на гроші, які були особистою власністю одного з подружжя;

житло і земельна ділянка, отримані одним із подружжя внаслідок приватизації;

речі індивідуального користування, зокрема коштовності, навіть якщо їх куплено за спільні кошти;

премії та нагороди за особисті заслуги;

кошти, одержані як відшкодування шкоди, і страхові виплати за договорами страхування життя та здоров’я.

Дохід від особистого майна належить тому з подружжя, чиє це майно (ст. 58 СК України). Тому орендна плата за квартиру, яку чоловік купив ще до шлюбу, залишається його особистою власністю, хоча й надходила за час шлюбу.

Суд може визнати особистим і те, що один із подружжя придбав, коли подружжя вже фактично припинило шлюбні відносини і жило окремо (ч. 6 ст. 57 СК України). Якщо подружжя роз’їхалося за рік чи два до розірвання шлюбу, той, хто купив у цей період автомобіль чи квартиру, має подати докази того, що саме з цієї дати подружжя проживало окремо і не вело спільного господарства.

Покупка за особисті кошти та змішаний внесок

Якщо в купівлю квартири чи будинку вкладено і спільні кошти подружжя, і особисті кошти одного з них, тому з подружжя, хто вклав особисті кошти, особисто належить частка, пропорційна його внеску (ч. 7 ст. 57 СК України). Особистими вважаються, зокрема, кошти від продажу дошлюбної квартири, спадщина і гроші, подаровані батьками.

Щоб суд визнав такий внесок, тому, хто на нього посилається, необхідно простежити рух коштів документами від джерела до покупки. Для цього подаються договір продажу особистого майна або свідоцтво про право на спадщину, банківська виписка про надходження коштів і платіжні документи за договором купівлі нового об’єкта. Якщо батьки дарують значну суму грошей, договір дарування підлягає нотаріальному посвідченню (ч. 5 ст. 719 ЦК України). Якщо батьки передали гроші за розпискою чи готівкою без договору, суд не визнає таку передачу грошей доказом особистого походження коштів, оскільки договір дарування без нотаріального посвідчення є нікчемним (ч. 1 ст. 220 ЦК України), і куплене майно буде поділено як спільне.

Як поділити майно за згодою: договір про поділ

Дружина і чоловік мають право поділити спільне майно договором незалежно від розірвання шлюбу, тобто і під час шлюбу, і після розлучення (ч. 1 ст. 69 СК України). Такий поділ не потребує звернення до суду, і колишнє подружжя саме вирішує, хто яке майно отримує.

У договорі про поділ необхідно зазначити:

перелік спільного майна з даними, за якими кожен об’єкт можна встановити (адреса і реєстраційний номер нерухомості, марка і VIN-код автомобіля);

які об’єкти переходять у власність дружини, а які чоловіка;

розмір грошової компенсації тому, хто отримує майно меншої вартості, а також строк і спосіб її виплати;

хто і в якій частині погашає спільні кредити і як подружжя розраховується між собою за цими платежами.

Якщо ділиться будинок, квартира чи інша нерухомість або нерухомий об’єкт виділяється одному з подружжя, договір про поділ укладається письмово і посвідчується в нотаріуса (ч. 2 ст. 69 СК України). Підписана без нотаріуса угода про поділ квартири є нікчемною (ч. 1 ст. 220 ЦК України), і в разі спору суд її до уваги не бере. Договір щодо автомобіля, коштів чи іншого рухомого майна можна укласти в простій письмовій формі, проте нотаріальне посвідчення знімає спір про те, чи договір взагалі укладали і хто його підписував. На підставі посвідченого договору державний реєстратор реєструє нерухомість за тим із подружжя, кому вона дісталася, а сервісний центр МВС перереєстровує автомобіль.

Договір про поділ діє лише між подружжям і не змінює їхніх зобов’язань перед банком. Заміна боржника за кредитним договором допускається лише за згодою кредитора (ст. 520 ЦК України), тому коли подружжя домовилося, що іпотечний кредит сплачуватиме один із них, цю домовленість необхідно погодити з банком одночасно з укладенням договору про поділ. До цього банк має право вимагати сплати від того, хто оформлював кредит.

Домовитися про поділ колишнє подружжя може і тоді, коли справа вже розглядається в суді. На будь-якій стадії процесу сторони можуть укласти мирову угоду, яку суд затверджує ухвалою і закриває провадження у справі (ст. 207 ЦПК України). Якщо одна зі сторін не виконує затверджену мирову угоду, друга звертається до виконавця так само, як із рішенням суду.

Судовий поділ майна

Якщо колишнє подружжя не домовилося, спір вирішує суд за позовом одного з них. Під час поділу суд враховує інтереси обох колишніх подружжів і дітей, а також інші істотні для справи обставини (ч. 1 ст. 71 СК України).

Що зазначити в позові та до якого суду його подати

Позов про поділ, у якому є нерухоме майно, подається до суду за його місцезнаходженням (ст. 30 ЦПК України). Якщо нерухомості серед спільного майна немає, позивач звертається до суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача (ст. 27 ЦПК України).

У позовній заяві позивач визначає склад спільного майна, вартість кожного об’єкта, частки подружжя і варіант поділу: що з майна він хоче отримати, що пропонує залишити відповідачу і хто кому має виплатити грошову компенсацію. Вимоги формулюються як поділ: визнати право власності на конкретний об’єкт чи частку в ньому, присудити неподільну річ одному із подружжя, стягнути компенсацію. До позову включається все спільне майно, зокрема і неподільне, щоб після рішення не довелося звертатися до суду вдруге.

Ціна позову, від якої залежить судовий збір, визначається вартістю майна (ст. 176 ЦПК України). Якщо подружжя не погодило вартість, суд виходить із дійсної вартості майна на час розгляду справи, тому компенсацію розраховують за ринковою вартістю квартири чи автомобіля на момент розгляду спору (постанова Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 03.10.2018 у справі № 127/7029/15-ц). Вартість нерухомості підтверджується звітом суб’єкта оціночної діяльності чи висновком судової експертизи, а автомобіля — висновком автотоварознавчої експертизи. Якщо сторони подали різні оцінки, суд за клопотанням призначає судову експертизу.

Як встановити повний склад спільного майна

Поділити можна лише те майно, про яке відомо, а про другий автомобіль, депозит чи земельну ділянку, оформлені на колишнього чоловіка чи дружину, позивач може й не знати. Тому до подання позову відомості про майно відповідача необхідно зібрати з трьох джерел.

Перше джерело — державні реєстри. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно показує об’єкти, зареєстровані за відповідачем, дати та підстави їх набуття (ст. 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), і за датою видно, чи об’єкт набуто за час шлюбу. З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань можна дізнатися, у яких товариствах відповідач є учасником і відколи.

Друге джерело — адвокатський запит. Органи влади, підприємства та організації зобов’язані відповісти на нього протягом п’яти робочих днів (ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). За таким запитом можна отримати відомості про кожен автомобіль, що в роки шлюбу реєструвався на відповідача, разом із датами перереєстрації на інших осіб, а також відомості про земельні ділянки від органів місцевого самоврядування.

Третє джерело — ухвала суду про витребування доказів. Відомості про банківські рахунки, залишки на них і рух коштів становлять банківську таємницю, і банк надає їх лише на виконання ухвали суду. Для цього позивач заявляє клопотання про витребування доказів і зазначає в ньому, які саме відомості потрібні, у кого вони перебувають, що вони можуть підтвердити і чому самостійно їх отримати неможливо (ст. 84 ЦПК України).

Відомості з реєстрів і за адвокатськими запитами адвокатське об’єднання «Дісп’ютс» збирає ще до подання позову про поділ, а клопотання про витребування банківських відомостей заявляє разом із позовом, щоб позовна заява охоплювала весь склад спільного майна. Ці самі відомості дають підстави для додаткових вимог: якщо відомості МВС про автомобілі показують, що відповідач продав спільний автомобіль без згоди позивача, позивач вимагає компенсації половини його вартості.

Як не допустити продажу майна під час спору

Справа про поділ триває місяцями, і за цей час відповідач має змогу відчужити автомобіль чи вивести гроші з банківського рахунку. Щоб цього не сталося, позивач одночасно з позовом подає заяву про забезпечення позову. У ній він просить суд накласти арешт на спірну квартиру чи автомобіль або на кошти на рахунках відповідача (ст. 149, 150 ЦПК України). Поки арешт діє, відповідач не може переоформити це майно на іншу особу чи розпорядитися арештованими коштами.

Строк для звернення до суду після розлучення

Після розірвання шлюбу вимогу про поділ можна заявити в межах трирічної позовної давності. Відлік цих трьох років починається з дня, коли той із колишнього подружжя, хто звертається до суду, дізнався або міг дізнатися, що його право власності порушено (ст. 72 СК України). Право порушує певна дія другого з подружжя, наприклад продаж чи дарування спільного майна, його перереєстрація на іншу особу або відмова пустити до квартири. Тому строк рахується від такої дії, і він може початися через багато років після розірвання шлюбу.

Пропуск позовної давності суд враховує, лише якщо про нього заявить сторона у спорі (ст. 267 ЦК України). Якщо відповідач посилається на пропуск строку, позивачу необхідно довести, коли саме він дізнався про порушення і чому не міг дізнатися про нього раніше.

Частки подружжя і відступ від рівності

Дружина і чоловік отримують під час поділу рівні частки, якщо вони не домовилися про інше і іншого не передбачає шлюбний договір (ч. 1 ст. 70 СК України). Суд може змінити це співвідношення з двох підстав, визначених частинами другою і третьою цієї статті, і робить це лише за вимогою одного з подружжя. Той, хто просить змінити частки, заявляє про це в позові чи зустрічному позові і подає докази обставин, на які посилається.

Коли суд зменшує частку одного з подружжя

Частку одного з подружжя суд може зменшити за істотних обставин, зокрема коли він (ч. 2 ст. 70 СК України):

не забезпечував сім’ю матеріально;

ухилявся від утримання дитини;

знищив, пошкодив або приховав спільне майно;

витрачав спільне майно всупереч інтересам сім’ї.

Якщо рішенням суду з батька стягнуто аліменти, а він їх не сплачував, частку матері в квартирі суд може збільшити, наприклад до двох третин, а частку батька відповідно зменшити до однієї третини. Доказами в такому разі є розрахунок заборгованості за аліментами від державного чи приватного виконавця, а для прихованого чи проданого без згоди майна — відомості з реєстрів і банківські виписки про зняття коштів.

Коли суд збільшує частку того, з ким проживають діти

Частку дружини або чоловіка суд може збільшити, якщо з нею чи з ним проживають діти або непрацездатні повнолітні син чи дочка, а аліментів, що на них сплачуються, не вистачає на їхній розвиток і лікування (ч. 3 ст. 70 СК України). Тому проживання дитини з матір’ю саме по собі її частки не збільшує. Мати доводить, які витрати на навчання, лікування чи реабілітацію потребує дитина, скільки аліментів вона отримує від батька і що цих коштів на витрати дитини не вистачає.

Речі, які батьки купили дитині, і гроші на рахунку, відкритому на дитину, належать самій дитині і до складу майна, яке колишнє подружжя ділить між собою, не входять (ст. 173, 174 СК України).

Неподільне майно і грошова компенсація

Спільне майно суд ділить у натурі, тобто розподіляє між подружжям самі об’єкти так, щоб їхня сумарна вартість у кожного відповідала його частці. Неподільні речі, як-от автомобіль чи гараж, суд присуджує одному із подружжя, а речі для професійних занять — тому, хто використовував їх у своїй роботі. Вартість таких речей суд враховує, коли присуджує другому з подружжя інше майно (ч. 2, 3 ст. 71 СК України). Якщо іншого майна для зрівняння часток немає, той, хто отримав автомобіль, сплачує другому грошову компенсацію половини його вартості.

Компенсація замість частки в житлі

Для житлового будинку, квартири та земельної ділянки діють додаткові умови. Компенсацію замість частки в такому майні суд присуджує лише за згодою того з подружжя, кому ця частка належить, і лише після того, як другий із подружжя заздалегідь перерахував суму компенсації на депозит суду (ч. 4, 5 ст. 71 СК України). Тому колишній чоловік, який хоче залишити квартиру собі цілком, до рішення суду вносить на депозитний рахунок половину її вартості за оцінкою і отримує згоду колишньої дружини на такий поділ.

У спорах про єдине житло суд додатково з’ясовує майновий стан того, кому передається частка, і чи зможе він сплатити компенсацію. Якщо коштів у нього немає, виконавець стягуватиме компенсацію за рахунок тієї самої квартири, яку суд щойно залишив цьому з подружжя (постанова Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2025 у справі № 466/2128/23).

Якщо жоден із подружжя не вніс кошти на депозитний рахунок, суд визначає частки кожного в квартирі і залишає її у спільній частковій власності. Після цього колишнє подружжя може домовитися про порядок користування квартирою, продати її і поділити кошти або продати свою частку. Припинити право співвласника на частку без його згоди суд може лише за сукупності умов: частка незначна і не може бути виділена в натурі, спільне володіння і користування майном неможливе, а припинення права не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членів його сім’ї (ст. 365 ЦК України).

Частка в товаристві

Якщо один із подружжя вніс спільні кошти до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, учасником товариства є лише він. Другий із подружжя має право вимагати виплати половини вартості цієї частки (постанова Великої Палати Верховного Суду від 10.04.2024 у справі № 760/20948/16-ц), тому в позові він заявляє вимогу про стягнення такої компенсації. Вартість частки вважається рівною внеску до статутного капіталу, доки сторона не доведе інше. Якщо за час шлюбу бізнес зростав, той, хто вимагає компенсації, замовляє оцінку ринкової вартості частки або просить суд призначити експертизу, інакше суд стягне лише половину первісного внеску.