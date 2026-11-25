Сили оборони України 24 листопада та в ніч на 25 листопада уразили п’ять російських бойових літаків на аеродромі “Саваслейка”, а також низку радіолокаційних станцій, складів пального, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Окремо ГУР заявило про знищення у Смоленській області багатофункціонального комплексу повітряно-космічної розвідки, здатного виявляти крилаті ракети на відстані до 2500 км.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України.

На “Саваслейці” уражені три МіГ-31 і два Су-34

За попередньою інформацією Генштабу, на аеродромі “Саваслейка” у Нижньогородській області уражені три літаки МіГ-31 та два Су-34.

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У Генштабі зазначили, що саме з цього аеродрому злітають винищувачі МіГ-31 — носії ракет “Кинджал”.

Ступінь пошкоджень літаків та остаточна кількість уражених бортів уточнюються.

Уражена радіолокаційна станція на Луганщині

У районі Караван-Солодкого на Луганщині Сили оборони уразили радіолокаційну станцію П-18.

За даними Генштабу, вона використовувалася для виявлення повітряних цілей на великій відстані та передачі даних російським засобам ППО.

Також у районі Новосвітлівки уражені два склади паливно-мастильних матеріалів і склад матеріально-технічних засобів.

Ще один склад МТЗ уразили в районі Розпасіївки.

У Донецькій області в районі Агрономічного уражений склад паливно-мастильних матеріалів, а біля Нового Світу — склад боєприпасів.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

ГУР заявило про знищення комплексу повітряно-космічної розвідки

Оператори далекобійних засобів ГУР знищили у Смоленській області багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони “МРИК-ВКО”.

За даними ГУР, російські війська використовували цей об’єкт для моніторингу повітряного та космічного простору і забезпечення роботи систем ППО та ПРО.

У розвідці заявили, що комплекс був здатний виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також крилаті ракети в радіусі до 2500 км.

У Генштабі та ГУР наголосили, що удари по військових цілях РФ триватимуть.