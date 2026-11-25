Перший тристоронній саміт Дональда Трампа, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Шеньчжені не став новою “Ялтою” і не дав трьом лідерам можливості визначати майбутнє Європи. Натомість головною проблемою континенту є не брак ресурсів, а політична й психологічна залежність від США, вважає професорка Джонса Гопкінса та старша наукова співробітниця Bocconi University Наталі Точчі.

Про це вона пише у колонці для The Guardian.

За словами Точчі, зустріч у Шеньчжені була насичена символізмом, але майже не дала практичних результатів. Побоювання, що Трамп, Путін і Сі можуть повторити сценарій Ялтинської конференції 1945 року та поділити Європу на сфери впливу, вона вважає перебільшеними.

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Авторка наголошує, що ситуація принципово відрізняється від кінця Другої світової війни. Тоді США, Велика Британія та СРСР як переможці війни справді мали можливість визначати майбутнє континенту, тоді як сьогодні жодна трійка держав не має такої влади.

“Це не Ялта 2.0”

Точчі зазначає, що Трамп і Путін не змогли досягти своїх цілей у війнах проти Ірану та України відповідно, а Сі Цзіньпін, як найсильніший із трьох, переважно користується помилками Москви й Вашингтона.

Водночас Росія та США залишаються надзвичайно важливими для європейської безпеки через свої ядерні арсенали.

За її словами, Путін зберігає місце серед найвпливовіших світових лідерів насамперед завдяки ядерній зброї, тоді як Китай продовжує швидко розширювати власний ядерний потенціал.

“Російська війна проти Європи”

Авторка окремо пише про російські кібератаки, вторгнення дронів, диверсії, удари по критичній інфраструктурі та кампанії дезінформації в Європі.

На її думку, масштаби цих дій уже настільки великі, що терміни “гібридна війна” або “тіньова війна” не повністю відображають ситуацію.

“Можливо, чесніше було б просто називати це тим, чим воно є: війною Росії проти Європи”, — пише Точчі.

Вона також нагадує про роль Китаю, який не бере безпосередньої участі у війні, але надає Росії економічну та технологічну підтримку.

Європа має власні важелі

Набагато важливішою за саміт у Шеньчжені Точчі називає зустріч у Берліні, яка відбулася одночасно з ним.

Там представники 36 країн “коаліції охочих” домовлялися про подальшу підтримку України.

За її словами, учасники домовилися закрити фінансовий дефіцит України на 2027 рік: ЄС пообіцяв додаткові €45 млрд, ще €25 млрд мають надати держави поза Євросоюзом, зокрема Велика Британія, Норвегія та Канада.

Точчі також звертає увагу на позицію Німеччини щодо наступного семирічного бюджету ЄС. Як найбільший чистий донор Союзу, Берлін, за її словами, не погодиться на бюджетну угоду, якщо всі країни ЄС не підтримуватимуть Україну.

“Вивчена безпорадність”

Головною проблемою Європи авторка називає не матеріальну слабкість, а “вивчену безпорадність”, передусім у відносинах зі США.

Саме вона, на думку Точчі, породжує страх перед новою “Ялтою” та можливим “зрадництвом” Європи великими державами.

Вона вважає, що європейські столиці витрачають надто багато часу на суперечки про те, хто має представляти Європу на переговорах Трампа і Путіна.

“Жоден мирний план, нав’язаний Путіним і Трампом, не призведе до капітуляції України, не кажучи вже про нову архітектуру безпеки для Європи. Самі по собі вони не мають сили нав’язати свою волю”, — пише Точчі.

На її думку, безпека Європи більше залежатиме від того, наскільки швидко вона виконає власні обіцянки в межах “коаліції охочих”, ніж від спроб вплинути на переговори між Москвою і Вашингтоном.