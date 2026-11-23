Перша тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в Шеньчжені дала небагато конкретних результатів, однак стала символом дедалі меншого дипломатичного впливу Європи. На думку оглядача Politico Джеймі Деттмера, саміт показав, що у новій системі відносин великих держав Європа дедалі частіше опиняється поза ключовими переговорами.

Про це пише Politico.

Автор порівнює зустріч у Шеньчжені з Ялтинською конференцією 1945 року, хоча й наголошує, що прямої аналогії між ними немає.

Реклама

Реклама

Перед самітом Трампа з Путіним на Алясці у серпні 2025 року президент США принаймні консультувався з провідними європейськими лідерами. Перед зустріччю у Шеньчжені, за словами двох високопоставлених європейських чиновників, широких консультацій із союзниками не було.

У результаті, коли Трамп зустрівся з Путіним і Сі на полях саміту АТЕС, Європа фактично залишилася поза переговорами.

“Це була не Ялта”

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів заявив, що зустріч у Шеньчжені не стала новою Ялтою.

“У Ялті Європу поділили. Її розділили на частини. І ми не дозволимо, щоб щось подібне повторилося”, — заявив Мерц.

За його словами, зустріч у Шеньчжені, ймовірно, була передусім “можливістю для фото”.

Колишня радниця Держдепартаменту США з питань Китаю Мелані Гарт також назвала саміт “суцільним образом без змісту”.

Втім, Politico зазначає, що повністю ігнорувати значення зустрічі було б помилкою.

Які домовленості досягли

За підсумками переговорів Трамп, Путін і Сі домовилися виступати за реформування ООН та збільшення виробництва і постачання нафтопродуктів.

Politico називає це вигідним для Путіна сигналом, оскільки це може означати відсутність жорсткішого застосування американських енергетичних санкцій проти Росії.

Також три лідери заявили, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні структури “не повинні зловживати своєю юрисдикцією”.

Окремо вони наголосили, що ядерна війна не повинна бути розв’язана.

“Крок від післявоєнного порядку”

На думку експертів, зустріч у Шеньчжені може стати ще одним кроком від ліберального міжнародного порядку, який сформувався після холодної війни, до системи, де великі держави дедалі активніше визначають правила для менших країн.

Політолог Натія Сескурія з RUSI зазначила, що кожен із трьох лідерів переслідував власну мету.

Трамп прагнув продемонструвати себе як успішного переговорника, Путін — повернутися на світову арену в статусі лідера великої держави, а Сі отримав політичні дивіденди від того, що прийняв обох, не приєднавшись повністю до порядку денного жодного з них.

Трамп скептично поставився до подальшої допомоги Україні

Через кілька годин після саміту Трамп із борту Air Force One долучився до зустрічі європейських союзників України в Берліні.

За даними Politico, він висловив серйозний скептицизм щодо подальших багатомільярдних витрат Європи на підтримку України після того, як Путін переконував його у своєму бажанні укласти мирну угоду.

Колишній дипломат ООН та ЄС Фредрік Весслау вважає, що Трамп не мав би принципових заперечень проти вирішення долі України без участі самої України.

На його думку, США дедалі більше зосереджуються на нормалізації відносин із Росією, тоді як питання європейської безпеки та України відходять на другий план.

Politico підсумовує, що зустріч у Шеньчжені, навіть без великих угод, може в майбутньому розглядатися як символ переходу до багатополярного світу великих держав, сфер впливу та буферних зон.