Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва готова обговорювати гарантії безпеки для України лише після визнання вимоги Росії щодо її невступу до НАТО. Водночас він наголосив, що російська сторона не відмовляється від діалогу, але виключає переговори про членство України в Альянсі.

Про це пише російська пропагандистська агенція “Інтерфакс”.

“Пошук навіть формули квазічленства в НАТО для Києва та якогось, у лапках, креативного рішення у цій сфері — це неприйнятний для нас варіант. Ми обговорюємо гарантії безпеки насамперед з погляду забезпечення безпеки нашої власної країни”, — заявив Рябков, відповідаючи на запитання щодо можливості надання Україні гарантій безпеки за принципом статті 5 Північноатлантичного договору.

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За його словами, Україна має визнати незмінність російської вимоги щодо недопущення її вступу до НАТО. Рябков зазначив, що після цього питання гарантій безпеки може бути предметом обговорення.

“Коли це станеться, я думаю, питання гарантій безпеки так чи інакше може бути обговорене. І, не випереджаючи жодних рішень у цій сфері, наголошу, що ми не закриваємося від діалогу, але не від діалогу про вступ України до НАТО. Ще раз, це абсолютно неприйнятний варіант”, — додав заступник глави МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американським переговорникам вдалося переконати російську сторону прийняти концепцію гарантій безпеки для України за принципом статті 5 НАТО.

“Я думаю, нам вдалося зробити так, щоб росіяни почувалися комфортно з цією концепцією, за якої будь-які гарантії безпеки для України базуватимуться на статті 5”, — сказав Кушнер.

Він також передав позицію Москви про те, що після завершення нинішньої війни Росія нібито не планує нової.

Стаття 5 НАТО передбачає принцип колективної оборони, за яким напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. Водночас Кушнер говорив про гарантії безпеки за цим принципом, а не безпосередньо про вступ України до НАТО.