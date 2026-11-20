20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Львів та область. В обласному центрі загинули двоє людей, також є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, енергетичний об’єкт та квитковий термінал залізничної станції Скнилів.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. Відомо про двох загиблих, відомо про дев’ятьох постраждалих.

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На вулиці Лазаренка виявили уламки “шахеда”. Пошкоджено два автомобілі, у гуртожитку вибито вікна. На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети.

В одному із сіл Золочівського району після збиття безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранення дістав 48-річний чоловік.

У Львівському районі дрони збили над трьома селами. В одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. В іншому загорілися гараж і житловий будинок. У третьому безпілотник збили над відкритою територією.

У Стрийському районі внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт.

За розпорядженням “Укренерго” у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.