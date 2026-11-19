19 листопада у Берліні президент України Володимир Зеленський після засідання “Коаліції охочих” заявив, що посилення підтримки України напередодні зими може змусити Росію зайняти конструктивнішу позицію на переговорах. У зустрічі взяли участь понад 40 учасників.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

За його словами, партнерам зараз необхідно зосередитися на підтримці України та дипломатичних зусиль.

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“Більше підтримки для України, і особливо зараз, перед зимою, — це те, що може схилити Росію бути більш конструктивною в будь-яких перемовинах”, — заявив президент.

Зеленський подякував Німеччині, Франції, Великій Британії, США та Євросоюзу за підтримку України.

Зеленський: Росія програла 2026 рік на полі бою

Зеленський заявив, що Росія, на його думку, програла Україні 2026 рік на полі бою.

“Безумовно, Росія програла 26-й рік на полі бою Україні. Безумовно, дуже пробує і намагається перемогти балістичними ракетами цивільних”, — сказав президент.

Він також заявив, що Москва намагається підірвати єдність Європи, але, за його оцінкою, не досягла цієї мети.

Зеленський зазначив, що не знає змісту переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним, однак сказав, що сигнали президента США свідчать про бажання завершити війну.

“Сильна Європа — це дуже важливо не тільки для України в час війни. Це важливо і для Європи”, — наголосив Зеленський.

Зеленський і Мерц обговорили ППО та фінансову допомогу

Після засідання “Коаліції охочих” Зеленський продовжив переговори із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у двосторонньому форматі.

Сторони обговорили результати зустрічі, подальші дипломатичні кроки та підтримку України.

За словами Зеленського, особливу роль Німеччина відіграє у питаннях протиповітряної оборони та фінансової допомоги Україні на наступний рік.

Також Зеленський і Мерц обговорили гарантії безпеки для України.

“Команди обов’язково все пропрацюють”, — заявив президент.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Володимир Зеленський заявив про підготовку чотиристоронньої зустрічі за участю України, Європи, США та Росії. За його словами, європейську сторону на переговорах мають представляти п’ять країн, ЄС і НАТО.