19 листопада у Берліні президент України Володимир Зеленський після засідання “Коаліції охочих” заявив, що посилення підтримки України напередодні зими може змусити Росію зайняти конструктивнішу позицію на переговорах. У зустрічі взяли участь понад 40 учасників.
Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа.
За його словами, партнерам зараз необхідно зосередитися на підтримці України та дипломатичних зусиль.
“Більше підтримки для України, і особливо зараз, перед зимою, — це те, що може схилити Росію бути більш конструктивною в будь-яких перемовинах”, — заявив президент.
Зеленський подякував Німеччині, Франції, Великій Британії, США та Євросоюзу за підтримку України.
Зеленський: Росія програла 2026 рік на полі бою
Зеленський заявив, що Росія, на його думку, програла Україні 2026 рік на полі бою.
“Безумовно, Росія програла 26-й рік на полі бою Україні. Безумовно, дуже пробує і намагається перемогти балістичними ракетами цивільних”, — сказав президент.
Він також заявив, що Москва намагається підірвати єдність Європи, але, за його оцінкою, не досягла цієї мети.
Зеленський зазначив, що не знає змісту переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним, однак сказав, що сигнали президента США свідчать про бажання завершити війну.
“Сильна Європа — це дуже важливо не тільки для України в час війни. Це важливо і для Європи”, — наголосив Зеленський.
Зеленський і Мерц обговорили ППО та фінансову допомогу
Після засідання “Коаліції охочих” Зеленський продовжив переговори із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у двосторонньому форматі.
Сторони обговорили результати зустрічі, подальші дипломатичні кроки та підтримку України.
За словами Зеленського, особливу роль Німеччина відіграє у питаннях протиповітряної оборони та фінансової допомоги Україні на наступний рік.
Також Зеленський і Мерц обговорили гарантії безпеки для України.
“Команди обов’язково все пропрацюють”, — заявив президент.
Раніше “Головне в Україні” писало, що Володимир Зеленський заявив про підготовку чотиристоронньої зустрічі за участю України, Європи, США та Росії. За його словами, європейську сторону на переговорах мають представляти п’ять країн, ЄС і НАТО.