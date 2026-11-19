Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї несподівано долучився телефоном до зустрічі європейських союзників України в Берліні. Під час розмови він поставив під сумнів подальше виділення мільярдів на військову підтримку Києва та заявив, що Путін нібито серйозно налаштований на мирні переговори.

Про це пише Politico.

За даними видання, Трамп телефонував із борту Air Force One через кілька годин після завершення зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені.

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Троє європейських чиновників розповіли Politico, що президент США досить різко висловлював скептицизм щодо подальшого виділення мільярдів доларів Україні країнами “Коаліції охочих”.

Трамп закликав не “витрачати гроші” на війну

За словами одного з учасників зустрічі, Трамп говорив у загальних рисах і наголосив, що у війні гине багато людей, тому країнам слід припинити витрачати на неї гроші.

Водночас він заявив європейським лідерам, що Путін нібито готовий до переговорів для укладення мирної угоди.

За даними Politico, Трамп також сказав, що російський лідер серйозно ставиться до переговорів щодо завершення війни в Україні.

Білий дім на момент публікації матеріалу не відповів на запит Politico про коментар.

Раніше “Головне в Україні” писало, що у Кремлі заявили про намір Росії досягти своїх цілей у війні проти України, після чого Москва нібито готова “негайно зупинитися”. Дмитро Пєсков також стверджував, що РФ воліла б досягти цих цілей мирним шляхом.