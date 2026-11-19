Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін завершили першу в історії тристоронню зустріч лідерів США, Китаю та Росії у Шеньчжені. Серед головних тем переговорів були війна в Україні, ядерна зброя, міжнародна безпека, штучний інтелект та енергетика.

Про це пише Le Monde.

Зустріч тривала близько години і 20 хвилин. Трамп назвав її можливістю “писати історію”, а Сі заявив, що зустріч трьох лідерів має “засадниче значення”.

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Після переговорів сторони заявили про намір “зберігати стабільність” і погодили так звану “декларацію миру”.

Україна стала однією з головних тем

Путін заявив, що Росія, Китай і США мають “спільний інтерес” у врегулюванні війни в Україні.

За його словами, три держави мають багато спільних інтересів у вирішенні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Трамп також заявив, що США і Китай прагнуть сприяти завершенню російсько-української війни.

“Я хочу, щоб вона закінчилася, і думаю, що можу говорити за нас обох”, — сказав президент США.

Трамп також повідомив, що тема України займала більшу частину його окремої розмови з Путіним напередодні.

Домовилися говорити про ядерні ризики

Трамп заявив, що США, Росія і Китай перебувають в “унікальній позиції” для скорочення кількості ядерної зброї у світі.

Він визнав, що скорочення арсеналів буде складним процесом, але закликав зменшувати ризик застосування ядерної зброї.

Сі Цзіньпін заявив, що необхідно робити все можливе, щоб уникнути ядерної війни, назвавши ядерну зброю “дамокловим мечем” над людством.

За підсумками зустрічі три країни заявили про намір почати діалог щодо скорочення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

У спільному документі також зазначено, що “ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести”.

Водночас конкретних заходів щодо скорочення арсеналів сторони не оголосили.

У “декларації миру” згадали Міжнародний кримінальний суд

У спільній декларації США, Китай і Росія заявили про прихильність “стратегічній стабільності та міжнародній безпеці”.

Документ також містить заклик поважати імунітет лідерів держав і твердження, що Міжнародний кримінальний суд “не повинен перевищувати свої повноваження”.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у справі щодо ймовірних воєнних злочинів в Україні.

Сі закликав співпрацювати у сфері штучного інтелекту

Під час переговорів із Трампом Сі заявив, що Китай і США мають посилювати співпрацю у сфері штучного інтелекту, щоб він залишався “завжди під контролем людини”.

Трамп, зі свого боку, під час пленарного засідання АТЕС виступив проти “будь-якої форми глобалістського регулювання” штучного інтелекту.

Домовлялися також про енергетику

США, Китай і Росія заявили, що розглядають можливість збільшення виробництва та постачання нафтопродуктів на тлі перебоїв, спричинених війною на Близькому Сході.

У спільній заяві сторони наголосили на важливості стабільного енергопостачання та повідомили про намір нарощувати виробництво й постачання нафтопродуктів.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Володимир Путін заявив про готовність Росії продовжувати переговори щодо України, водночас вимагаючи від Києва погодитися на запропоновані Москвою “компроміси”. Він також виступив проти введення іноземних військ в Україну та заявив, що США наполягають на участі європейців у переговорах.



