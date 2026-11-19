Уранці 19 листопада окупаційна влада Криму повідомила про чергову атаку на Кримський міст і перекриття руху. Генштаб ЗСУ натякнув на повне знищення переправи через Керченську протоку.

Про це повідомляє “Головне в Україні”.

Сьогодні вранці після нічних вибухів в районі переправи Генеральний штаб ЗСУ привітав міст Васко да Гама у Лісабоні “зі званням найдовшого мосту в Європі”, натякнувши на повне знищення Кримського мосту.

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Окупаційний керівник Криму Сергій Аксьонов уночі підтвердив атаку на міст.

“Унаслідок чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито. Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією росЗМІ, окупаційна влада розглядає різні варіанти відновлення Кримського мосту. Віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що терміни відновлення визначать протягом тижня, а окремі елементи мосту можуть запрацювати через один-два місяці. Також планується відновити залізничний рух.

Що відбувається в Криму

Тим часом у повідомленнях з окупованого Криму ситуацію описують словами “півострів перетворився на острів”. Люди почали масово скуповувати залишки бензину.

У Севастополі через масове скуповування пального та черги на заправках запровадили обмеження на продаж бензину. На АЗС “Атан” і “ТЕС” водіям дозволяють заправити повний бак автомобіля та додатково придбати не більш як 20 літрів пального в каністри.

Через перекриття Кримського мосту 19 листопада затримуються три пасажирські поїзди, які прямують до окупованого Криму: два рейси з Москви до Керчі, що вирушили 17 та 18 листопада, і поїзд із Санкт-Петербурга до Керчі, який відправився 17 листопада. Пасажирам, чиї поїзди затримуються більш ніж на чотири години, обіцяють забезпечити харчування та воду.

Через закриття Кримського мосту також скасували автобусні рейси з окупованого півострова. У “Кримавтотрансі” повідомили, що пасажири можуть повернути квитки без утримання комісії. Чи організують альтернативні маршрути через окуповані території України трасою “Новоросія”, поки невідомо.

Водночас із 20 листопада планують запустити безплатні катери між портами Крим і Кавказ. За словами радника окупаційного керівника Криму Олега Крючкова, пасажири зможуть доїхати автомобільним транспортом до порту Крим, пересісти на катери, а після прибуття до порту Кавказ продовжити дорогу автобусами до Краснодара або Тамані залежно від маршруту.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст зазнав атаки, а в ніч проти 17 листопада повторного удару, внаслідок якого були знищені одна з арок та автомобільний проліт. 18 листопада Міністерство оборони України заявило, що Кримський міст більше не працює як транспортна артерія РФ. За повідомленням відомства, автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер.

У Міноборони зазначили, що скорочення кількості маршрутів збільшує навантаження на логістику російських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

“На кожен удар по нашій території ми відповідатимемо вдвічі, втричі сильніше. Це наше право на захист”, — заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.