Сьогодні, 19 листопада, президент США Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися на полях саміту АТЕС у Китаї. Під час зустрічі Трамп заявив про давні відносини з Путіним та висловив сподівання на позитивні результати.

Про це повідомляє Clash Report.

На початку зустрічі Путін потиснув руки держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів США Скотту Бессенту.

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Трамп привітав Путіна та прокоментував їхні стосунки.

“Це мій друг. Радий вас бачити. У нас були чудові відносини протягом багатьох років. Ми давно знаємо один одного”, — сказав Трамп.

Він також висловив сподівання на результати зустрічі.

“Я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей або принаймні вони можуть тут початися. Але я думаю, що вони обов’язково будуть”, — заявив президент США.